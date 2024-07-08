Ракетний удар по "Охматдиту": як російська Х-101 влучила в дитячу лікарню після "гірки" (відео, фото)

Ворожа ракета влучила у корпус де розташоване токсикологічне відділення й діти перебували на діалізі.

Ракетний удар по лікарні “Охматдит” 8 липня потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим. На кадрах з ударом російської Х-101 немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялась від курсу.

Про це написали фахівці DEFENSE EXPRESS із посиланням на відео з моментом влучання ракети по дитячій лікарні.

На цьому відео зафіксовано, що крилата ракета заходить на ціль після "гірки".

Крилата ракета Х-101 була запущена з Ту-95МС.

"Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також, через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневеру "гірка" перед ударом, вона не відхилилась від курсу", - йдеться у поясненні експертів.

Крилата ракета Х-101 - уламки / Фото: СБУ

Вони зробили висновок, що відео з атакою російською крилатою ракетою, яка на жаль не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня й була ціллю для удару.

"Саме координати "Охматдиту" були занесені в її пам'ять, як мішень і ця атака - не випадковість та не результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту", - додали вони.

Фото: СБУ

Ба більше, поки рятувальники розбирають завали у Києві, декілька разів оголошували повітряну тривогу. Також було чути роботу засобів ППО, тож не виключно, що РФ намагалась використати найбільш підступну тактику із повторним ударом по рятувальниках та вцілілих.

Крилата ракета Х-101 була запущена з Ту-95МС / Фото: СБУ

У виданні порівняли атаку на Київ 8 липня із авіаударом по Маріупольському театру 16 березня 2022 року, коли попри напис "Дети", російські пілоти завдали удару по драмтеатру.

"При цьому тоді російська авіація здійснювала бомбардування вільнопадаючими бомбами, тобто скидала їх безпосередньо над містом, а російські пілоти чудово бачили сам напис.

Нагадаємо, удар, який визнано воєнним злочином, забрав життя 300-600 цивільних, які ховалися у бомбосховищі театру, скільки з них було саме дітей - досі невідомо.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня 2024 року, російські окупанти під час свого масованого ракетного удару по столиці України зруйнували будівлю та корпуси дитячої лікарні “Охматдит”, є поранені та загиблі.

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