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Ракетний удар по п'ятиповерхівці в Харкові: пошукові роботи завершилися

Ракетний удар по п'ятиповерхівці в Харкові: пошукові роботи завершилися

Фото: ДСНС України

За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття.

В Харкові завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по п’ятиповерхівці. Сьогодні там знайшли тіла ще двох людей та двох песиків.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як зазначається, рятувальники сьогодні вилучили з-під завалі тіла двох людей та двох песиків. 

“Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття. Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей”, - наголосили в ДСНС.

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Нагадаємо, що очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів.

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