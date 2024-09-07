Ракетний удар по Павлограду: влада знову уточнила кількість постраждалих

Всі постраждалі отримують медичну допомогу.
Вдень, 6 вересня, у Павлограді, що на Дніпропетровщині, пролунала серія вибухів. Унаслідок атаки загинула людина, понад 70 постраждалих.
Цю інформацію уточнив очільник ОВА Сергій Лисак.
"За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих", - написав він.
Найстаршій травмованій — 86 років, наймолодшому — чотири.
Нагадаємо, у місті сталося декілька займань. В одній із багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей.
У Повітряних силах зазначили, що росіяни для удару по Павлограду застосували п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М/KN-23" з Воронезької та Ростовської областей. Удар був по цивільній інфраструктурі міста.
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