Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по Покровському району: відео з місця влучання у будинок, де дістали тіло дитини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
345
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Покровському району: відео з місця влучання у будинок, де дістали тіло дитини

Зруйнований будинок у селі Рівне на Донеччині, де загинула дитина / Фото: скриншот

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція.

Окупаційна армія Росії ввечері 6 січня завдала масованого ракетного удару по Покровському району Донецької області. У селі Рівне вранці 7 січня рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини. За останніми даними, внаслідок удару окупантів на Донеччині загинули 11 людей, серед жертв – п'ятеро дітей. 

У Мережі показали місце прямого влучання у приватний будинок в селі Рівне біля Покровська. 

Під завалами будинку може перебувати ще п'ятеро людей, з них двоє – діти.

Росіяни 6 січня вдарили по Донеччині ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному.

На місці зруйнованих будинків у Покровську та Рівному триває операція з пошуку людей.

Нагадаємо, 7 січня росіяни від ранку б'ють по Херсону – вже двоє загиблих (фото).

Читайте також провідні новини дня:

Місце влучання у будинок у Покровському району Донеччини

Місце влучання у будинок у Покровському району Донеччини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
345
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація