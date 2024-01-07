Ракетний удар по Покровському району: відео з місця влучання у будинок, де дістали тіло дитини

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція.
Окупаційна армія Росії ввечері 6 січня завдала масованого ракетного удару по Покровському району Донецької області. У селі Рівне вранці 7 січня рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини. За останніми даними, внаслідок удару окупантів на Донеччині загинули 11 людей, серед жертв – п'ятеро дітей.
У Мережі показали місце прямого влучання у приватний будинок в селі Рівне біля Покровська.
Під завалами будинку може перебувати ще п'ятеро людей, з них двоє – діти.
Росіяни 6 січня вдарили по Донеччині ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному.
На місці зруйнованих будинків у Покровську та Рівному триває операція з пошуку людей.
Нагадаємо, 7 січня росіяни від ранку б'ють по Херсону – вже двоє загиблих (фото).
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