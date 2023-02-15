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Ракетний удар по Покровську: кількість поранених зросла до 12, під завалами можуть бути люди (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Ракетний удар по Покровську: кількість поранених зросла до 12, під завалами можуть бути люди (фото)

Фото: Офіс генерального прокурора

Росіяни завдали ракетного удару по Покровську – влучили у п'ятиповерховий житловий будинок.

У середу вранці, 15 лютого, російські війська завдали удару по Покровську Донецької області. Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, внаслідок чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Станом на зараз відомо, що поранення отримали щонайменше 12 людей, під завалами ще можуть бути люди. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

"Одного громадянина через надважкі травми санавіацією відправлено до м. Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні. Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

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На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресорки.

Нагадаємо, вранці 15 лютого російські війська завдали удару по Покровську, пошкодивши багатоповерхівку.

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Дата публікації
Перегляди
1543
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