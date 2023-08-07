Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла, серед жертв - заступник начальника обласної ДСНС

Російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, завдала ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, серед жертв російських терористів - заступник начальника ДСНС України в Донецькій області. Станом на 21:50 відомо про 31 постраждалого.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр повідомив, що станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

"Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людей", - заначив Клименко.

Станом на 21:50 7 серпня відомо про 31 постраждалого через ракетний удар по Покровську.

"Удари по Покровську: оновлені дані станом на 21:50 Кількість травмованих зросла до 31. З них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина. Загинуло 5 осіб. Триває розбір завалів", - наголосив Ігор Клименко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХ у Покровську! Російська ракета зруйнувала житловий будинок - Є ЖЕРТВИ

Нагадаємо, президент Зеленський відреагував на терористичний удар по Покровську на Донеччині. Він повідомив, що російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, запустила дві ракети по звичайному житловому будинку.

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