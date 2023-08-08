Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла, Зеленський розповів про тяжкопоранену дитину

Президент також подякував рятувальникам і медикам, які працювали на місці російського теракту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Покровську через терористичні ракетні обстріли Росії загинуло 9 людей. Ще 82 осіб отримали травми, серед них є тяжкопоранений 11-річний хлопчик.

Про це він сказав 8 серпня під час свого звернення до українців.

Зеленський повідомив, що після обіду завершилися рятувальні роботи в Покровську на місці ракетних ударів РФ. Станом на зараз відомо про 9 загиблих і 82 поранених.

"Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранено. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них – у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що за такі атаки Росія повинна максимально відповісти, а терористи мають отримати суворі вироки суду. Також президент подякував рятувальникам і медикам за їхню роботу.

"Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту Вячеслав Філюшин. Працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков і підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей у Покровську та інших містах Донеччини, а особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк і лікаря-хірурга покровської лікарні Ігоря Клімова", – наголосив президент.

Нагадаємо, російська терористична армія 7 серпня запустила дві ракети по місту Покровськ. Окупанти навмисно цілилися по центру населеного пункту, щоб убити якомога більше людей. Місто обстріляли ракетами "Іскандер".

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