Ракетний удар по Покровську: окупанти атакували "Іскандерами -М", зруйновано 27 будинків (фото, відео)

Під час ракетної атаки 16 липня по Покровську Донецької області російські війська двічі вдарили по мирних жителях "Іскандерами-М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені.
Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії.
Про це повідомили в Нацполіції України.
"Ворог двічі вдарив по мирних мешканцях балістичною ракетою "Іскандер -М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені", – вказано в повідомленні.
На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, рятувальники та медики. Воєнний злочин документують додаткові слідчо-оперативні групи.
"Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Наразі точна кількість жертв встановлюється. Зруйновано цивільні об’єкти та житловий сектор", – повідомили правоохоронці.
Відкриті кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Поліцейські також закликали жителів Донецької області евакуюватися до безпечніших територій.
#Донеччина: росія нанесла ракетний удар по приватному сектору Покровська ▪️Ворог двічі вдарив по мирним мешканцям балістичною ракетою "Іскандер -М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені. Поліцейські задокументували воєнний злочин росії. ▪️На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики. ▪️За розпорядженням начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка документують воєнний злочин рф додаткові слідчо-оперативні групи. ▪️Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. ▪️Наразі точна кількість жертв встановлюється. Зруйновано цивільні об’єкти та житловий сектор. ▪️За фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). ▪️Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирному населенню. Поліцейські Донеччини закликають людей евакуюватися до більш безпечних територій. Це збереже ваше життя та здоров’я! #stoprussia Поліція Донецької областіОпубліковано Національна поліція України Субота, 16 липня 2022 р.
Нагадаємо, 16 липня російські окупанти обстріляли місто Покровськ. Є загиблі, поранені, Також зруйновано та пошкоджено чимало будинків, спалахнула низка пожеж.
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