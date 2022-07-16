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Ракетний удар по Покровську: окупанти атакували "Іскандерами -М", зруйновано 27 будинків (фото, відео)

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Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©
Фото: Нацполіція України / ©

Під час ракетної атаки 16 липня по Покровську Донецької області російські війська двічі вдарили по мирних жителях "Іскандерами-М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені.

Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії. 

Про це повідомили в Нацполіції України.

"Ворог двічі вдарив по мирних мешканцях балістичною ракетою "Іскандер -М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені", – вказано в повідомленні.

На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, рятувальники та медики. Воєнний злочин документують додаткові слідчо-оперативні групи.

"Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Наразі точна кількість жертв встановлюється. Зруйновано цивільні об’єкти та житловий сектор", – повідомили правоохоронці.

Відкриті кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Поліцейські також закликали жителів Донецької області евакуюватися до безпечніших територій.

#Донеччина: росія нанесла ракетний удар по приватному сектору Покровська ▪️Ворог двічі вдарив по мирним мешканцям балістичною ракетою "Іскандер -М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені. Поліцейські задокументували воєнний злочин росії. ▪️На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики. ▪️За розпорядженням начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка документують воєнний злочин рф додаткові слідчо-оперативні групи. ▪️Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. ▪️Наразі точна кількість жертв встановлюється. Зруйновано цивільні об’єкти та житловий сектор. ▪️За фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). ▪️Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирному населенню. Поліцейські Донеччини закликають людей евакуюватися до більш безпечних територій. Це збереже ваше життя та здоров’я! #stoprussia Поліція Донецької області

Опубліковано Національна поліція України Субота, 16 липня 2022 р.

  

Нагадаємо, 16 липня російські окупанти обстріляли місто Покровськ. Є загиблі, поранені, Також зруйновано та пошкоджено чимало будинків, спалахнула низка пожеж.

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