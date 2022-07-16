Ракетний удар по Покровську: окупанти атакували "Іскандерами -М", зруйновано 27 будинків (фото, відео)

#Донеччина: росія нанесла ракетний удар по приватному сектору Покровська ▪️Ворог двічі вдарив по мирним мешканцям балістичною ракетою "Іскандер -М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені. Поліцейські задокументували воєнний злочин росії. ▪️На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики. ▪️За розпорядженням начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка документують воєнний злочин рф додаткові слідчо-оперативні групи. ▪️Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. ▪️Наразі точна кількість жертв встановлюється. Зруйновано цивільні об’єкти та житловий сектор. ▪️За фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). ▪️Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирному населенню. Поліцейські Донеччини закликають людей евакуюватися до більш безпечних територій. Це збереже ваше життя та здоров’я! #stoprussia Поліція Донецької області