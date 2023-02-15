Ракетний удар по Покровську: під завалами знашли тіло одного загиблого (фото)

У середу, 15 лютого, російські війська вдарили ракетами по багатововерховому будинку в Покровську Донецької області. Загинула одна людина.

Про це повідомили у ДСНС України.

Наголошується, що станом на 14:30 рятувальники врятували двох людей, з-під завалів вилучено тіло одного загиблого чоловіка.

"За медичною допомогою звернулися 12 поранених осіб. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - додали в ДСНС.

Ракетний удар по Покровську

До слова, сьогодні зранку окупанти атакували ракетами Покровськ. Снаряди влучили у п'ятиповерховий будинок. У результаті обстрілу майже повністю було зруйновано верхні поверхи двох під’їздів.

Спочатку повідомлялось про двох поранених. Потім кількість збільшилась до 12 осіб. Одного постраждалого за допомогою санавіації відправили на лікування до Дніпра.

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