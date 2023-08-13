Ракетний удар по Покровську: у лікарні помер ще один працівник ДСНС (фото)

Внаслідок ракетного удару РФ по Покровську на Донеччині, який стався 7 серпня, у лікарні помер ще один працівник ДСНС Віталій Кінц, який постраждав під час ліквідації наслідків російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Працівник ДСНС отримав тяжкі поранення під час повторного обстрілу міста. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Покровську зросла до восьми людей.

Загиблий працівник ДСНС Віталій Кінц. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

"Сьогодні вночі назавжди зупинилося серце начальника 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца, який постраждав під час ліквідації наслідків обстрілу в м. Покровськ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія РФ у понеділок ввечері, 7 серпня, завдала ракетного удару по центру Покровська. Окупанти з недовгим інтервалом запустили по місту дві ракети, щоб, ймовірно, вбити працівників екстрених служб, які приїхали рятувати людей. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російський терористичний удар.

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