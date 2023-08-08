Ракетний удар по Покровську: у Раді Європи засудили атаку РФ

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний удар Росії по українському Покровську 7 серпня.

Про це вона написала у Twitter.

"Я найрішучішим чином засуджую російську атаку на готель та квартири в Покровську. Ці злочини не повинні залишитися безкарними".

Нагадаємо, армія РФ у понеділок ввечері, 7 серпня, завдала ракетного удару по центру Покровська.

Кількість поранених зросла до 88 людей. Кількість жертв наразі не змінилась – 7 осіб.

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