Ракетний удар по Покровську – відео та фото наслідків "прильоту"

Окупаційні війська Росії у ніч проти 28 лютого вдарили чотирма ракетами С-300 по Покровську на Донеччині. Внаслідок атаки значні пошкодження отримав Донецький національний технічний університет.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Під час атаки окупантів дві ракети влучили в університет, ще дві – у школу.

За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали. Однак пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, школа, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

РФ вдарила ракетами С-300 по Покровську – наслідки атаки / Фото: Національна поліція України

РФ вдарила ракетами С-300 по Покровську – наслідки атаки / Фото: Національна поліція України

РФ вдарила ракетами С-300 по Покровську – наслідки атаки / Фото: Національна поліція України

РФ вдарила ракетами С-300 по Покровську – наслідки атаки / Фото: Національна поліція України

Розбір завалів триває. Поліцейські продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти, кому потрібна допомога. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики поліції.

Нагадаємо, Росія атакувала авіабомбами центр Куп'янська – є жертви, під завалами ще є люди.

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