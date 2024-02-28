Ракетний удар по Покровську – відео та фото наслідків "прильоту"

Окупанти вгатили балістичними ракетами по Покровську.
Окупаційні війська Росії у ніч проти 28 лютого вдарили чотирма ракетами С-300 по Покровську на Донеччині. Внаслідок атаки значні пошкодження отримав Донецький національний технічний університет.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Під час атаки окупантів дві ракети влучили в університет, ще дві – у школу.
За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали. Однак пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, школа, дві адмінбудівлі, палац культури, пошта, теплотраса.
Розбір завалів триває. Поліцейські продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти, кому потрібна допомога. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики поліції.
Нагадаємо, Росія атакувала авіабомбами центр Куп'янська – є жертви, під завалами ще є люди.
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