Ракетний удар по Покровську: з'явилося відео страшних наслідків

У МВС України показали моторошні наслідки ракетного обстрілу Покровська на Донеччині.

Наразі у Покровську, по якому росіяни вдарили ракетами 7 серпня, надзвичайники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку.

Про це повідомляє МВС України.

Наразі відомо, що у Покровську загинуло 7 осіб, ще 81 людина поранена внаслідок російської атаки. Серед постраждалих – діти 10 та 16 років.

Наслідки ракетного удару по Покровську (5 фото)

Зазначається, що з місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.

На місці продовжують працювати відповідні служби.

Ракетний удар по Покровську: МВС показали страшні наслідки російського терору

Нагадаємо, армія РФ у понеділок ввечері, 7 серпня, завдала ракетного удару по центру Покровська. Окупанти з недовгим інтервалом запустили по місту дві ракети, щоб, ймовірно, вбити працівників екстрених служб, які приїхали рятувати людей. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російський терористичний удар.

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