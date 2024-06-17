Ракетний удар по Полтавщині: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей (відео наслідків)

Внаслідок ракетного удару по Полтавському району травмовано 12 людей, пошкоджені та знеструмлені будинки.

У Мережі з'явилося відео наслідків ракетного удару по Полтавщині.

Відео оприлюднило "Суспільне".

Через російський обстріл Полтавщини у Полтавському районі пошкоджені електролінії. Знеструмлені 55 тисяч споживачів, повідомив керівник ОВА Пронін.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей", – зазначив керівник ОВА.

За словами Проніна, трьох людей госпіталізували.

Нагадаємо, російські війська влучили в цивільну інфраструктуру в Полтавському районі на Полтавщині. Попередньо без загиблих. Пошкоджено дакілька багатоповерхівок.

Ракетний удар по Полтавщині: девʼять травмованих, пошкоджені та знеструмлені будинки

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