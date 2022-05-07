Ракетний удар по Полтавській області: голова ОВА повідомив подробиці та розповів про руйнування

Ракетний удар по Полтавській області: голова ОВА повідомив подробиці та розповів про руйнування

У суботу, 7 травня, армія Росії завдала ракетного удару по Полтавській області.

Жертв і постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Жертв і постраждалих внаслідок ворожого удару по інфраструктурі в Карлівці немає. Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік", - написав він.

Варто зазначити, що російські окупанти ударили ракетами по Карлівці. Зазначається, що під ворожий удар потрапив об'єкт інфраструктури. До слова, у суботу повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили на світанку - після 04:00. Менш ніж за пів години її скасували.

Як повідомлялося, ввечері, 6 травня, російські сили знову обстріляли ракетами Одещину, але спрацювала протиповітряна оборона. Також ворог посилив повітряну розвідку над Одеською областю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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