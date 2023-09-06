Ракетний удар по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих, серед яких є дитина, багато поранених (фото)

Країна-терористка навмисно обстріляла ринок, де були мирні люди.

Російська терористична армія у середу, 6 вересня, завдала ракетного удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області. На місці трагедії загинуло 16 людей, серед яких є дитина. Також 20 людей поранено.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Російські терористи здійснили черговий злочин в України. Окупанти завдали ракетного удару по місті Костянтинівка Донецької області. Терористична армія навмисно поцілила у місце скупчення людей - звичайний ринок.

"Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким. Всі служби працюють. Пожежу локалізовано. Допомагаємо постраждалим. Дякую рятувальникам, поліцейським і медикам, які працюють на місці", - повідомив Шмигаль.

Президент Зеленський теж прокоментував атаку на Костянтинівку. Він зазначив, що кількість загиблих може зрости. На місці події працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 24 липня близько 19:00 російські терористи обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами. Тоді росіяни вбили 10-річного хлопчика, 12-річну дівчинку та ще одну людину.

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