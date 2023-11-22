Ракетний удар по Селидову: зросла кількість жертв

Росіяни атакували Донецьку область.
Внаслідок російського удару по місту Селидове Донецької області зросла кількість загиблих до трьох. З-під завалів будівлі лікарні вилучено ще одне тіло.
Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Зазначається, що рятувальники розібрали 171 тонну зруйнованих будівельних конструкцій.
"Всього внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи", - мовиться в повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи станом на зараз завершено.
Ракетна атака по Селидову: що відомо
Вночі проти вівторка, 21 листопада, російські окупаційні війська завдали чотирьох ракетних ударів по території Донецької області.
Окупанти завдали суттєвих руйнувань будівлям медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби.