Ракетний удар по Селидову: зросла кількість жертв

Внаслідок російського удару по місту Селидове Донецької області зросла кількість загиблих до трьох. З-під завалів будівлі лікарні вилучено ще одне тіло.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники розібрали 171 тонну зруйнованих будівельних конструкцій.

"Всього внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи", - мовиться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи станом на зараз завершено.

Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада

Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада

Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада

Ракетна атака по Селидову: що відомо

Вночі проти вівторка, 21 листопада, російські окупаційні війська завдали чотирьох ракетних ударів по території Донецької області.

Окупанти завдали суттєвих руйнувань будівлям медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби.

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