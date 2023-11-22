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Ракетний удар по Селидову: зросла кількість жертв

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Ракетний удар по Селидову: зросла кількість жертв

Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада

Росіяни атакували Донецьку область.

Внаслідок російського удару по місту Селидове Донецької області зросла кількість загиблих до трьох. З-під завалів будівлі лікарні вилучено ще одне тіло.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники розібрали 171 тонну зруйнованих будівельних конструкцій.

"Всього внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи", - мовиться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи станом на зараз завершено.

Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада / ©
Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада
Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада / ©
Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада
Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада / ©
Наслідки ракетної атаки по Селидову Донецької області 21 листопада

Ракетна атака по Селидову: що відомо

Вночі проти вівторка, 21 листопада, російські окупаційні війська завдали чотирьох ракетних ударів по території Донецької області.

Окупанти завдали суттєвих руйнувань будівлям медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби.

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Дата публікації
Перегляди
668
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