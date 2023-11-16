Ракетний удар по Селидову: під завалами будинку розшукують ще двох людей (фото)

У місті Селидове Донецької області, по якому вчора вночі російські окупанти завдали ракетного удару, другу добу тривають аварійно-рятувальні роботи на місці. Під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Тривають рятувальні роботи станом на сьогоднішній ранок, 16 листопада. Під час проведених робіт виявлено та вилучено тіла двох загиблих.

На місці ракетного удару / Фото: ДСНС

"За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще двоє осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські війська вночі проти 15 листопада влучили в багатоповерхівку в Селидовому Донецької області. Під завалами виявили тіло загиблої жінки. Один з підʼїздів чотириповерхового житлового будинку обрушився.

Станом на 8 ранку 16 листопада через обстріл Селидового загинули двоє людей, троє отримали поранення. Шістьох людей врятували, серед них — одна дитина.

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