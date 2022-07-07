Ракетний удар по Сергіївці: понад 100 людей залишилися без житла

У курортному селищі Сергіївка Одеської області через ракетний удар, завданий ворогом у ніч проти 1 липня, понад 100 людей залишилися без житла.

Наразі завершено проведення пошуково-рятувальних заходів та розбирання завалів зруйнованого 9-поверхового житлового будинку та бази відпочинку.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

"Внаслідок завданих ракетних обстрілів військовими країни-агресорки курортного селища в Білгород-Дністровському районі загинула 21 цивільна особа і 39 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Понад 100 громадян залишилися без житла та змушені шукати притулку", - сказано у повідомленні.

Так, за даними прокуратури, слідчі підрозділи завершили проведення 30 оглядів місць події, за результатами яких виявлено та вилучено понад 500 уламків від ракет, якими вчинено обстріл.

"За результатами проведених слідчих дій на оглянутій та прилеглій території, не виявлено жодного об'єкта військової інфраструктури, техніки та місць постійного чи тимчасового розташування військовослужбовців", - наголошують у пресслужбі та додають, що наразі розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України продовжується.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та дві будівлі бази відпочинку. Внаслідок удару загинула 21 особа, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

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