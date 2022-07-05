Ракетний удар по Сергіївці: у лікарнях досі перебувають 29 людей, стан деяких важкий

У лікарнях Одеської області досі перебувають 29 людей, які отримали поранення внаслідок російського ракетного обстрілу 1 липня по селищу Сергіївка.

Стан деяких пацієнтів важкий. Серед постраждалих внаслідок ракетного удару є чотири дитини.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, будинки поруч зі зруйнованою дев'ятиповерхівкою, які зазнали пошкоджень, наразі відновлюються.

"Що стосується забезпечення постраждалих людей, а також проведення поховань, надання відповідної допомоги сім'ям загиблих та постраждалих, все це повністю під контролем. Люди забезпечені, розселені, є продовольство та соціальний пакет", — додав Сергій Братчук.

Д слова, "Суспільне" з посиланням на тимчасово в. о. гендиректора однієї з лікарень Одеської області Віталія Жнякіна пише, що до медзакладу всього шпиталізували 16 поранених у вкрай важкому стані. В реанімації залишається один пацієнт. Крім того, 13 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості та важкому.

Як повідомлялося, понад два десятки квартир у курортній Сергіївці на Одещині зруйновані російською ракетою вщент, ще з пів сотні потребують ремонту. Через обстріл росян загинула 21 людина, зокрема й дитина.

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