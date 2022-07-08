Ракетний удар по Сергіївці: від поранень у лікарні померла працівниця бази відпочинку

Жінка, яка 7 липня померла від поранень, отриманих 1 липня внаслідок ракетного обстрілу селища Сергіївка на Одещині, працювала прибиральницею на базі відпочинку.

Загальна кількість загиблих збільшилася до 22 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

"Увечері 7 липня у лікарні від отриманих травм померла 53-річна працівниця бази відпочинку", - йдеться у повідомленні.

Про це в соціальних мережах також повідомляють люди, які знали загиблу – уродженку міста Арциз Одеської області. Жінку звали Ґуля Мінгазова, вона отримала тяжке поранення і перебувала в комі.

Як у Facebook написав місцевий житель Ігор Ладо, після тривалої коми пішла в інший світ прекрасна дочка, сестра, подруга – Мінгазова Ґуля, яка постраждала внаслідок недавнього обстрілу ракетами РФ мирного селища Сергіївка Одеської області.

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Варто зазначити, що у ніч проти 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та дві будівлі бази відпочинку. Внаслідок удару загинули вже 22 особи, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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