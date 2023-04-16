Ракетний удар по Слов'янську: кількість жертв знову зросла

Внаслідок ракетного удару по Слов'янську, 14 квітня, зросла кількість жертв. З-під завалів будинку, який атакували росіяни, дістали тіло ще однієї жертви.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Повідомляється, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка. У поліції кажуть, що під завалами можуть бути ще троє осіб.

"Станом на 13:00 внаслідок обстрілу Слов'янська загинули 12 осіб. За даними ДСНС, поранення отримали 22 особи", - йдеться у повідомленні.

На місці ракетного удару продовжуються рятувально-пошукові роботи. До ліквідації наслідків обстрілів залучили 41 рятувальника, 6 комунальників, а також 17 одиниць техніки.

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Нагадаємо, російські терористи 14 квітня запустили по житлових будинка Слов'янська Донецької області ракети С-300. Поліція зафіксувала моторошні кадри перших хвилин обстрілу.

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