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Ракетний удар по Слов'янську: кількість жертв знову зросла

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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587
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Ракетний удар по Слов'янську: кількість жертв знову зросла

Надзвичайники врятували двох людей з-під завалів булинку в Слов'янську / Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли мирне місто.

Через ракетний удар по Слов'янську Донецької області кількість загиблих зросла до 13 осіб. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 людей, 2 людей вдалося врятувати.

За інформацією від Національної поліції під завалом можливе перебування ще 2 осіб.

Всього внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення.

Ракетний обстріл Слов'янська 14 квітня 

14 квітня російські терористи запустили кілька ракет С-300 по житлових будинках в Слов'янську. Було пошкоджено або зруйновано щонайменше 5 багатоповерхівок. 

Відомо, що на місці трагедії загинуло 13 людей.Серед загиблих є 2-річний хлопчик, родина якого недавно повернулась з евакуації. Батько хлопчика і досі перебуває під завалами. 

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Дата публікації
Перегляди
587
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