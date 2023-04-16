Ракетний удар по Слов'янську: кількість жертв знову зросла

Росіяни обстріляли мирне місто.
Через ракетний удар по Слов'янську Донецької області кількість загиблих зросла до 13 осіб.
Про це повідомили в ДСНС України.
Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 людей, 2 людей вдалося врятувати.
За інформацією від Національної поліції під завалом можливе перебування ще 2 осіб.
Всього внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення.
Ракетний обстріл Слов'янська 14 квітня
14 квітня російські терористи запустили кілька ракет С-300 по житлових будинках в Слов'янську. Було пошкоджено або зруйновано щонайменше 5 багатоповерхівок.
Відомо, що на місці трагедії загинуло 13 людей.Серед загиблих є 2-річний хлопчик, родина якого недавно повернулась з евакуації. Батько хлопчика і досі перебуває під завалами.
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