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Ракетний удар по Слов'янську: загинула 2-річна дитина, з-під завалів дістали 14-річну дівчину

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Ракетний удар по Слов'янську: загинула 2-річна дитина, з-під завалів дістали 14-річну дівчину

Фото: facebook/Павло Кириленко

Рятувальники продовжують розбирати завали у Слов'янську.

Російські терористи 14 квітня атакували житлові будинки в Слов'янську Донецької області. Серед шістьох загиблих є дворічна дитина, ще одну неповнолітню, 14-річну дівчину живою дістали з-під завалів. 

Про це повідомляють "Суспільне" та радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дар'я Зарівна

Рятувальники на завалах житлового будинку знайшли 2-річну дитину. Вона на той момент ще була живою, проте померла у кареті швидкої допомоги. 

Також під час рятувальної операції дістали 14-річну дівчину. Її госпіталізували. Наразі про стан потерпілої невідомо.

Станом на зараз через ракетні удари Росії по житлових будинках Слов'янську загинуло вже 6 людей, 18 осіб отримали поранення. Рятувальна операція триває. 

Нагадаємо, російські терористи 14 квітня ракетами обстріляли житлові будинки в Слов'янську. За даними ОВА, російські ракети С-300 пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Президент Зеленський ракетні удари напередодні Великодня назвав терористичним актом, а Росію - країною-злом. 

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Дата публікації
Перегляди
282
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