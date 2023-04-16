Ракетний удар по Слов'янську: знову зросла кількість загиблих та постраждалих

Під завалами загинуло 10 людей, повідомив Кириленко.
Через ракетний удар по Слов'янську Донецької області загинуло 15 людей, отримало поранення 24 осіб.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені. Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий - рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, 14 квітня російські терористи запустили кілька ракет С-300 по житлових будинках в Слов'янську. Було пошкоджено або зруйновано велику кількість багатоповерхівок.
На місці трагедії загинуло 13 людей. Серед загиблих є 2-річний хлопчик, родина якого недавно повернулась з евакуації. Батько хлопчика і досі перебуває під завалами.
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