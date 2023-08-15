Ракетний удар по Смілі на Черкащині: що обстріляли окупанти та скільки часу місто буде без води (фото)

Російська терористична армія у ніч проти 15 серпня ракетами обстріляла місто Сміла на Черкащині. Окупанти обстріляли підприємства з виготовлення кераміки і лікарню.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Російська терористична армія запустила ракети по цивільних об'єктах у Смілі на Черкащині. Окупанти обстріляли підприємства з виготовлення кераміки, лікарню та пошкодили мережі водо та теплопостачання.

Обстріл Сміли / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Однак пошкоджено будівлі, зокрема вибуховою хвилею вибиті вікна, осколками понівечено дахи – обраховуємо всі збитки. Також уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч жителів", - написав голова ОВА.

Наслідки обстрілу Сміли / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Посадовець також додав, що наразі триває відновлення водопостачання. Воду зможуть подати через 4-5 діб.

Наслідки обстрілу Сміли / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Прошу жителів слідкувати за повідомленнями міської влади: де подання води відбуватиметься за графіком, де і коли – буде підвезення. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області ми це питання закрили", - повідомив Табурець.

Ракетний удар по Смілі: показали наслідки

Нагадаємо, російська терористична армія у ніч проти 15 серпня влаштувала чергову масовану ракетну атаку України. Тоді вибухи пролунали і у Смілі на Черкащині.

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