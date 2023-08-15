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Ракетний удар по Смілі на Черкащині: що обстріляли окупанти та скільки часу місто буде без води (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ракетний удар по Смілі на Черкащині: що обстріляли окупанти та скільки часу місто буде без води (фото)

Обстріл Сміли - наслідки / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Окупанти атакували цивільні приміщення.

Російська терористична армія у ніч проти 15 серпня ракетами обстріляла місто Сміла на Черкащині. Окупанти обстріляли підприємства з виготовлення кераміки і лікарню. 

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Російська терористична армія запустила ракети по цивільних об'єктах у Смілі на Черкащині. Окупанти обстріляли підприємства з виготовлення кераміки, лікарню та пошкодили мережі водо та теплопостачання. 

Обстріл Сміли / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Обстріл Сміли / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Однак пошкоджено будівлі, зокрема вибуховою хвилею вибиті вікна, осколками понівечено дахи – обраховуємо всі збитки. Також уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч жителів", - написав голова ОВА. 

Наслідки обстрілу Сміли / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Наслідки обстрілу Сміли / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Посадовець також додав, що наразі триває відновлення водопостачання. Воду зможуть подати через 4-5 діб. 

Наслідки обстрілу Сміли / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Наслідки обстрілу Сміли / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Прошу жителів слідкувати за повідомленнями міської влади: де подання води відбуватиметься за графіком, де і коли – буде підвезення. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області ми це питання закрили", - повідомив Табурець. 

Ракетний удар по Смілі: показали наслідки

Ракетний удар по Смілі: показали наслідки

Нагадаємо, російська терористична армія у ніч проти 15 серпня влаштувала чергову масовану ракетну атаку України. Тоді вибухи пролунали і у Смілі на Черкащині.

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Дата публікації
Перегляди
1064
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