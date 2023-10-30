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Ракетний удар по судноремонтному заводу на Одещині: з'явилися деталі та фото з наслідками атаки

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ракетний удар по судноремонтному заводу на Одещині: з'явилися деталі та фото з наслідками атаки

Фото: Прокуратура Одеської області

Поранення різного ступеню тяжкості отримали четверо співробітників підприємства.

Російські окупанти вранці 30 жовтня завдали ракетних ударів по Одещині. Поцілили військові злочинці РФ у судноремонтний завод в Одеському районі.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Як стало відомо, внаслідок російської атаки поранення різного ступеню тяжкості отримали четверо співробітників підприємства. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні.

“Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин рф”, - розповіли в обласній прокуратурі.

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Нагадаємо, що у Севастополі пролунали вибухи – окупанти заявили про "роботу ППО".

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Дата публікації
Перегляди
2350
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