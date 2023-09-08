Ракетний удар по Сумах: куди влучив ворог, пошкоджені 25 будинків (фото, відео)

Російський ракетний удар по Сумах 8 вересня був завданий по цивільному мікрорайону, де немає військових об’єктів. Пошкоджені десятки будинків, є постраждалі.

Про це начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повіломив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні ворог вчинив черговий злочин проти мирного населення. Удар крилатою ракетою завданий по цивільному мікрорайону. Були зруйновані будинки. Попередньо, 25 житлових будинків були пошкоджені і один – зруйнований", – розповів очільник ОВА.

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Він також повідомив, що аварійні служби попрацювали дуже професійно. Надзвичайники врятували двох літніх людей із будинку, в який було безпосередньо влучання ракети.

"О 5:30 люди ще спали. Наші аварійні служби їх дістали з завалів, де відбувалася пожежа. Вони живі, їм надається медична допомога", – уточнив Артюх.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетами по цивільних! РФ атакувала Суми!

Рятувальна операція після ракетного удару по Сумах 8 вересня / Скриншот

Рятувальна операція після ракетного удару по Сумах 8 вересня / Скриншот

Голова ОВА зазначив, що на сьогодні російські окупанти проводять планомірну та цілеспрямовану "роботу" по мікрорайонах Сум, де мешкають мирні жителі. Військових об'єктів там немає.

Деталі про ракетинй удар по Сумах від ДСНС

Водночас у ДСНС України поінформували, що внаслідок ракетного удару по Сумах значних руйнувань зазнав житловий сектор мирних громадян.

"За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі", – йдеться в заяві надзвичайників.

Там додали, що врятували з-під завалів двох людей – чоловіка та жінку 1953 та 1958 років народження.

Пожежу ліквідовано. Роботи на місці тривають.

До слова, в ніч проти 8 вересня російські загарбники запустили 20 дронів-камікадзе в напрямку Одеської області. Сили ППО знищили 16 безпілотників Shahed-136/131 у межах Одещини та Миколаївщини.

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