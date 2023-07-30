Ракетний удар по Сумах: рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки атаки (фото, відео)

Внаслідок ракетного удару РФ у Сумах загинула людина.

Ввечері, 29 липня, окупанти завдали ракетного удару по Сумах – було пошкоджено будівлю навчальному закладу. Внаслідок атаки одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 17 пацієнтів. Троє осіб перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості).

Про це повідомила пресслужба міськради Сум.

Внаслідок атаки в довколишніх будинках вибиті вікна. Також пошкоджена також будівля православного храму, розташованого поруч.

Ракетний удар по Сумах 29 липня. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Ракетний удар по Сумах 29 липня. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Ракетний удар по Сумах 29 липня. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

На місці російського удару екстрені служби всю ніч ліквідовували наслідки агресії РФ. Наразі проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Суми! Ракета - в навчальний заклад! Загиблий і поранені!"

Нагадаємо, окупанти посилили шантаж на ЗАЕС – міністр енергетики назвав причину.

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