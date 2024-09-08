Ракетний удар по Сумах: стало відомо, хто загинув (фото)

У ніч проти 8 вересня війська Російської Федерації масовано обстріляли Суми. Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб, а ще четверо людей отримали поранення. У місті зафіксовані руйнування будівель та автомобілів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, близько 4-ї години ранку ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдав авіаудару по дачному масиву у м. Суми.

"Внаслідок атаки держави-агресора загинуло подружжя віком 79 та 77 років. Ще четверо людей постраждали, зокрема 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Зруйновано один та пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків, а також 4 транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня сили ППО збили 15 з 23 дронів "Shahed", які запустили росіяни по Україні. Крім того, армія РФ атакувала ще чотирма керованими авіаракетами Х-59. Одну з них збили, а інші три не досягли бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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