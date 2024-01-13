Ракетний удар по Сумщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури – без опалення 12 тисяч квартир

Окупаційна армія Росії вранці 13 січня здійснила ракетний удар по м. Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22. Внаслідок удару – пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення залишились 12 тисяч квартир мешканців.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Там розповіли, що станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання. Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.

"За розпорядженням начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха з матеріального резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях. Ведуться роботи по усуненню наслідків ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час ранкової атаки РФ понад 20 ракет не долетіли до своїх цілей – Ігнат назвав причину.

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