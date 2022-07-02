Ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку: мер міста розповів про кількість загиблих та як триває розлідування

Станом на 2 липня вдалося встановити усіх жертв ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Внаслідок російської атаки загинуло 29 людей та постраждало 66 осіб.
За словами мера міста, рятувальники завершили роботи з розбирання завалів торговельного центру, зруйнованого внаслідок ракетного удару окупантами.
Про це мер міста Віталій Малецький сказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону у суботу, 2 липня.
"Завдяки злагодженій роботі ДСНС та правоохоронців і тому сучасному обладнанню, яке було надане міністром внутрішніх справ, вдалося досить швидко провести ДНК-екпертизи. Зараз встановлені усі тіла загиблих за тими заявами, які надходили від родичів", - сказав він.
Також міський голова розповів, як триває розслідування щодо дотримання правил під час оголошеної повітряної тривоги власниками крамниць в "Амсторі", чи були насправді ці порушення.
"Зараз працюють правоохоронці. В перший день була генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Вона дала доручення правоохоронцям ту інформацію, що торговий центр частково не працював під час тривоги, але дехто залишився в ньому. Ми бачимо, що багато людей встигло покинути ТЦ. Багато продавців зачиняли свої магазини, допомагали евакуюватися і виходити з центру тим людям, які чомусь там затрималися. Наразі чекаємо на результати розслідування від правоохоронних органів", - зауважив він.
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.
У суботу, 2 липня, рятувальники завершили роботи з розбирання завалів торговельного центру, зруйнованого внаслідок ракетного удару окупантами. Внаслідок російської атаки загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.
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