Ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку: мер міста розповів про кількість загиблих та як триває розлідування

Ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку: мер міста розповів про кількість загиблих та як триває розлідування

Станом на 2 липня вдалося встановити усіх жертв ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Внаслідок російської атаки загинуло 29 людей та постраждало 66 осіб.

За словами мера міста, рятувальники завершили роботи з розбирання завалів торговельного центру, зруйнованого внаслідок ракетного удару окупантами.

Про це мер міста Віталій Малецький сказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону у суботу, 2 липня.

Також читайте Військові посунули окупантів від Оріхова і чекають на зброю, щоб влаштувати масований контрнаступ

"Завдяки злагодженій роботі ДСНС та правоохоронців і тому сучасному обладнанню, яке було надане міністром внутрішніх справ, вдалося досить швидко провести ДНК-екпертизи. Зараз встановлені усі тіла загиблих за тими заявами, які надходили від родичів", - сказав він.

Також міський голова розповів, як триває розслідування щодо дотримання правил під час оголошеної повітряної тривоги власниками крамниць в "Амсторі", чи були насправді ці порушення.

"Зараз працюють правоохоронці. В перший день була генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Вона дала доручення правоохоронцям ту інформацію, що торговий центр частково не працював під час тривоги, але дехто залишився в ньому. Ми бачимо, що багато людей встигло покинути ТЦ. Багато продавців зачиняли свої магазини, допомагали евакуюватися і виходити з центру тим людям, які чомусь там затрималися. Наразі чекаємо на результати розслідування від правоохоронних органів", - зауважив він.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

У суботу, 2 липня, рятувальники завершили роботи з розбирання завалів торговельного центру, зруйнованого внаслідок ракетного удару окупантами. Внаслідок російської атаки загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Ракетні обстріли по Кременчуку та Одещині, безпека в школах - Денис Монастирський в ТСН

Читайте також: