Ракетний удар по ТЦ в Кременчуку: пожежу локалізовано, кількість загиблих зросла

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуку: пожежу локалізовано, кількість загиблих зросла

На місці ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуку продовжують працювати рятувальники ДСНС.

Голова ДСНС України Сергій Крук розповів про ліквідацію наслідків ракетного удару, який російські окупанти завдали по ТЦ “Амстор” у місті Кременчуку Полтавської області.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у ніч проти 28 червня.

“Основні задачі, що виконують зараз рятувальники це проведення аварійно-рятувальних робіт, розбір завалів та ліквідація осередків пожеж”, - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 16 загиблих внаслідок ворожого ракетного удару. З місця обстрілу доставили у лікарні 59 постраждалих, з яких 25 було госпіталізовано, декого — у важкому стані. Інформація про жертв постійно оновлюється.

Станом на 00:30 пожежу в будівлі ТЦ “Амстор” у Кременчуку локалізовано на площі 10 300 кв. м.

“Усі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово”, - повідомив Сергій Крук.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуку на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних. Уже відомо про 13 загиблих.

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