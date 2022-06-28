Ракетний удар по ТЦ в Кременчуку: триває гасіння окремих осередків пожежі

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуку: триває гасіння окремих осередків пожежі

Майже тисячу рятувальників ДСНС залучено до ліквідації наслідків ворожого ракетного удару у Кременчуку.

Станом на 23:30 27 червня, в будівлі торгового центру "Амстор" у Кременчуці, який атакували ракетним ударом російські війська, рятувальники продовжували гасіння окремих осередків пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“На місці пожежі виявлено тіла 11 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 12 осіб. Інформація уточнюється”, - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків пожежі залучено 949 осіб, 137 одиниць техніки, зокрема, пожежний потяг Укрзалізниці.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуку на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних. Уже відомо про 13 загиблих.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія цілеспрямовано ракетами обстріляла торговельний центр у Кременчуку. За його словами, вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно "відморожені" терористи, яким не має бути місця на землі.

Трагедія в Кременчуці: від удару ракетами по ТРЦ загинули 10 людей і ще понад 40 - поранені

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