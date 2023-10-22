Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по терміналу "Новій пошті": Терехов показав масштаби руйнувань (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
765
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по терміналу "Новій пошті": Терехов показав масштаби руйнувань (фото)

Ракетний удар по "Новій пошті" / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

За даними Терехова, постраждалі співробітники НП - мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма

З'явилися фото масштабів руйнування терміналу "Нової пошти" після ракетного удару Росії під Харковом.

Фото наслідків атаки опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

"Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу "Нової пошти", вбила шістьох мирних людей. Ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення, вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу", - йдетьс у його дописі.

За його даними, постраждалі - мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

Ракетний удар по
Ракетний удар по "Новій пошті" / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова
Ракетний удар по
Ракетний удар по "Новій пошті" / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня Росія завдала удару по селищу Коротич Харківського району по терміналу "Нової пошти". Атака забрала життя 6 осіб, ще 16 - отримали поранення. Усі вони - працівники компаніїї. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
765
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація