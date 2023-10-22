Ракетний удар по терміналу "Новій пошті": Терехов показав масштаби руйнувань (фото)

З'явилися фото масштабів руйнування терміналу "Нової пошти" після ракетного удару Росії під Харковом.

Фото наслідків атаки опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

"Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу "Нової пошти", вбила шістьох мирних людей. Ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення, вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу", - йдетьс у його дописі.

За його даними, постраждалі - мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

Ракетний удар по "Новій пошті" / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Ракетний удар по "Новій пошті" / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня Росія завдала удару по селищу Коротич Харківського району по терміналу "Нової пошти". Атака забрала життя 6 осіб, ще 16 - отримали поранення. Усі вони - працівники компаніїї.

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