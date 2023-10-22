Ракетний удар по терміналу "Нової пошти": реакції компанії та Володимира Зеленського (фото, відео)

Рятувальники показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти", внаслідок якого, за останніми даними, загинуло 6 осіб.

Фотографії опублікувало Головне управління ДСНС України у Харківській області.

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"В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Станом на 07:30 попередньо 6 осіб загинуло та 16 постраждало.

У ДСНС додають, що о 00:14 пожежу було ліквідовано.

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". ФОТО: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". ФОТО: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". ФОТО: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". ФОТО: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Всі загиблі були працівниками компанії

За даними Харківської ОВА, усі загиблі та поранені внаслідок атаки по терміналу "Нової пошти" були працівниками компанії.

Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми. Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків — у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". ФОТО: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Реакція Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський показав наслідки ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" на Харківщині та висловив співчуття рідним загиблих.

Президент України закликав західних партнерів тиснути на країну-терористку.

"Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", - написав він.

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти": Зеленський показав відео

Чому працівники компанії не спустилися в укриття

У пресслужбі "Нової пошти" відреагували на загибель своїх співробітників внаслідок удару по терміналу у Харківській області. Там пояснили, що працівники не мали часу, щоб спуститись в укриття, оскільки повітряна тривога пролунала за секунду до удару.

У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до...Співчуваємо — кожному. Завтра (22 жовтня - ред.) "Нова пошта" оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 16 осіб.

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