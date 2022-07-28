Ракетний удар по Торецьку: рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки тіла двох людей

У Торецьку на Донеччині рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки. Під зруйнованими конструкціями знайшли тіла двох людей.

У Торецьку, по якому окупанти завдали ракетного удару, рятувальники завершили розбирати завали зруйнованої п’ятиповерхівки.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Рятувальником вдалось врятувати двох чоловіків та жінку. На жаль, ще дві особи загинули під час ракетного обстрілу - їхні тіла знайшли під завалами.

“Було виявлено та вилучено тіла двох загиблих осіб: одного чоловіка та однієї жінки. Наразі роботи завершені. Для проведення робіт залучались 18 осіб та чотири одиниці техніки, з них від Головного управління 16 чоловік особового складу та дві одиниці техніки”, - розповіли в МВС України.

Нагадаємо, що ворожа авіація завдала масованих ракетних ударів по Торецьку, Авдіїці та Бахмуту.

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