Ракетний удар по Україні: експерт розповів, як росіяни накопичували боєкомплект різної номенклатури і збирали по засіках арсенал

На думку Олександра Коваленка, обстріли з боку армії РФ не припиняться, якщо їй поставлено завдання за допомогою масованих ракетних обстрілів нівелювати можливості української енергетичної інфраструктури.

Росіяни для обстрілу України 29 грудня накопичували боєкомплект різної номенклатури і збирали по засіках арсенал.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Середню кількість випущених сьогодні ракет експерт оцінив у 90.

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"Вони, по-перше, накопичували боєкомплект у межах середньостатистичного терміну до двох тижнів. Вони використовували різноманітну номенклатуру озброєнь, тобто це авіаційного базування ракети Х-101, це морського базування крилаті ракети "Калібр", а також не виключено, що з урахуванням того, що пуски проводилися і з літаків Ту-22, це були ракети Х-22. Тобто номенклатура різношерста, не уніфікована. Отже, вони збирали по засіках все, що називається, і приводили в боєздатний стан навіть старі радянські Х-22", — сказав він.

Коваленко зазначив, що російська окупаційна армія веде обстріли і з реактивних систем залпового вогню, які також вважаються елементами вогневого впливу, хоча не є ракетами.

"Технічні можливості з відновлення боєкомплекту, виробництва боєкомплекту і здійснення пусків у російських окупантів на сьогодні обмежені", — констатував він.

На думку експерта, обстріли з боку армії РФ не припиняться, якщо їй поставлено завдання за допомогою масованих ракетних обстрілів нівелювати можливості української енергетичної інфраструктури. При цьому Коваленко переконаний, що окупантам не вдасться досягти такої мети за допомогою конвенційного озброєння.

"Що ж до можливості впливу, знову-таки, у них є своє власне виробництво ракетного озброєння. Практично все те ракетне озброєння, яке вони зараз використовують, за винятком радянських запасів, вони виробляють обмеженою кількістю. Тому в перспективі ми можемо говорити не про те, що взагалі повністю припиняться ці удари. Ми можемо говорити про збільшення термінів накопичення боєкомплекту, які використовуються для прориву протиповітряної оборони. Щоб прорвати нашу ППО, їм необхідно кількісно 50-60 одиниць ракетного озброєння або якогось іншого", — сказав він.

Олександр Ковалено нагадав, що напередодні по Україні було здійснено масовий наліт дронів-камікадзе, які, імовірно, комбіновано використовували для розкриття розміщення малого і середнього радіуса дії засобів ППО.

Нагадаємо, 29 грудня українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети із понад 69 запущених.

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