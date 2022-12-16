Ракетний удар по Україні: енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
Через ракетні обстріли росії енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба підприємства у Telegram.
"Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
ДТЕК зазначає, що обійшлося без жертв.
"Це вже 20-та терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 60 ракет. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.
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