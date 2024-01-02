Ракетний удар по Україні: Гуменюк розповіла про тактику окупантів під час масованої атаки

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк пояснила, яку тактику російські окупанти застосували під час масованого ракетного удару по Україні 2 січня.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Київ24".

"Ця атака була спрямована дещо на інші регіони України. Якщо минулого разу, 29 грудня, південь зачепило досить потужно, то цього разу тут ракети фактично не фігурували. Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила нашу зону відповідальності і фактично не було навіть часу зреагувати на їх знищення", - пояснила Гуменюк.

Проте вона зазначила, що система протиповітряної оборони працювала в насиченому і інтенсивному режимі, оскільки дійсно розуміли, що маршрути прямування ракет можуть бути дуже складними.

Нагадаємо, Залужний повідомив, що атакував ворог, скільки і яких ракет збила ППО.

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