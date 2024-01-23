Ракетний удар по Україні: окупанти обстріляли рятувальників - є поранений

Постраждав командир відділення ДСНС під час пожежі на Херсонщині.

Російські війська прицільно б'ють по рятувальниках. Лише протягом 23 січня здійснили три атаки. Один вогнеборець постраждав.

Про це повідомляє ДСНС України.

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За їхніми даними, зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова. На щастя, постраждалих немає.

А на Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Постраждав командир відділення ДСНС. Наразі він у лікарні. Також пошкоджено автоцистерну.

У Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні пошкоджено вікна. На щастя, всі живі.

Нагадаємо, Росія 23 січня масовано атакувала Україну. Зеленський відреагував на ракетний удар, внаслідок якого є жертви та постраждалі.

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