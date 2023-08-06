Ракетний удар по Україні: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі - ГУР

Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі з метою провокації, щоб втягнути цю країну у війну проти України.

Про це в коментарі "Укрінформ" сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Щодо ракет з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", - зазначив він.

Юсов пояснив, яким чином росіяни могли вдатися до імітаційного пуску ракет.

"Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація перевіряється", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, 5 серпня Повітряні сили повідомили, що ворожі ракети залітають з території Білорусі. Які саме – не уточнювалось. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети РФ били по "Мотор Січі" у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

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