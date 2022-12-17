Ракетний удар по Україні: у ДТЕК показали, який вигляд мають пошкоджені енергетичні об'єкти (відео)

У п'ятницю, 16 грудня, Росія вчергове атакувала Україну ракетами, при цьому пошкодивши критичну інфраструктуру енергосистеми. Внаслідок атаки у багатьох містах України було відсутнє електропостачання та вода.

У компанії ДТЕК опублікували відео, показавши пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки.

"Зараз з обладнанням працюють наші енергетики, намагаючись його відремонтувати, де це можливо. Саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак. Проте повністю зможе запрацювати лише після завершення війни", - йдеться у повідомленні.

Масована ракетна атака по енергосистемі України 16 грудня

У п'ятницю вранці, 16 грудня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Російські загарбники випустили по Україні 76 ракет.

За даними Міненерго, росіяни пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

Станом на 17 грудня дефіцит електроенергії в системі все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.

У Київській області тривають відновлювальні роботи, близько 50% регіону наразі залишається без світла.

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