Ракетний удар по Україні: у Повітряних силах ЗСУ назвали регіони, які у небезпеці

У Повітряних силах ЗСУ станом на 18:15 26 липня попередили про велику загрозу ракетних ударів по Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Спочатку українські військові попередили жителів Харкова про ракету в регіоні, згодом вона змінила напрямок у бік Дніпра.

"Можливий напрямок - Кременчук, Кропивницький! Не ігноруйте тривогу!", - наголосили у ЗСУ.

Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Києві, південних, східних та центральних регіонах. Поки повітряну тривогу не оголосили лише на заході України.

Читайте також: