Ракетний удар по Україні: у Повітряних силах ЗСУ назвали регіони, які у небезпеці

Українців закликають негайно пройти до укриттів.
У Повітряних силах ЗСУ станом на 18:15 26 липня попередили про велику загрозу ракетних ударів по Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях.
Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Спочатку українські військові попередили жителів Харкова про ракету в регіоні, згодом вона змінила напрямок у бік Дніпра.
"Можливий напрямок - Кременчук, Кропивницький! Не ігноруйте тривогу!", - наголосили у ЗСУ.
Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Києві, південних, східних та центральних регіонах. Поки повітряну тривогу не оголосили лише на заході України.
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