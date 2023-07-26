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Ракетний удар по Україні: у Повітряних силах ЗСУ назвали регіони, які у небезпеці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ракетний удар по Україні: у Повітряних силах ЗСУ назвали регіони, які у небезпеці

Ракетна небезпека 26 липня / Фото: Associated Press

Українців закликають негайно пройти до укриттів.

У Повітряних силах ЗСУ станом на 18:15 26 липня попередили про велику загрозу ракетних ударів по Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. 

Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

Спочатку українські військові попередили жителів Харкова про ракету в регіоні, згодом вона змінила напрямок у бік Дніпра. 

"Можливий напрямок - Кременчук, Кропивницький! Не ігноруйте тривогу!", - наголосили у ЗСУ. 

Нагадаємо, російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Києві, південних, східних та центральних регіонах. Поки повітряну тривогу не оголосили лише на заході України. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
10к
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