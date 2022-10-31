Ракетний удар по Україні: у яких регіонах відключатимуть електроенергію

У Міненергетики попередили, що у деяких регіонах доведеться вимикати світло.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ракетний удар зранку призвів до часткового знеструмлення по Україні.

Про це він написав у Facebook.

"Ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації", - написав він.

За його даними, внаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення і екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в м. Києві, м. Черкаси, м. Запоріжжя, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.

Міністр попросив всіх українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, Росія завдала масованих ракетних ударів територією України. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях.

Вибухи у Києві та області

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що російські війська вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті частина міста залишилася без електрики, а в деяких районах немає водопостачання.

За його словами, Росія зашкодила об'єкту, який забезпечував електрикою близько 350 тисяч квартир Києва. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Атака ЗС РФ на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вранці у місті зафіксували два удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що попередньо удари здійснювалися ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому в обласному центрі можливі перебої зі світлом.

Удари по Запоріжжю

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що вранці по Запоріжжю Росія завдала ракетних ударів, попередньо за допомогою літаків. Атаки припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, тож у місті можуть бути проблеми з електрикою. Внаслідок обстрілів постраждалих немає, але Старух не відкидає ймовірності нової хвилі ударів.

Вибухи у Полтавській області

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в регіоні було зафіксовано роботу ППО. Проте на Полтавщині будуть екстрені відключення електрики через масовані удари по українських об'єктах енергетики.

Напередодні в "Укренерго" розповіли, що Росія точно б'є в українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Як тільки робітники збирають все необхідне для ремонту об'єктів інфраструктури, Росія завдає ще одного удару, а пожежі можуть тривати кілька годин.

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