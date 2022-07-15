Ракетний удар по Вінниці: ідентифікували 19 загиблих, 8 людей досі зниклі безвісти

Наразі вже упізнали 19 із 23 загиблих внаслідок російської атаки. Серед жертв є троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Їх упізнали за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

Про це повідомили у Національній поліції.

До слова, вдалося упізнати ще двох загиблих дітей - це хлопчики семи й восьми років. Один у момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. Дитина загинула разом із мамою. Інший чекав на дядька у припаркованому авто та втрапив у вогняну пастку.

Зазначається, що 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів. Досі шукають вісьмох людей.

По медичну допомогу звернулися 183 потерпілих, 82 із них госпіталізували. Серед поранених - чотири дитини.

Нагадаємо, близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців.

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