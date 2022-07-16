Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв зросла до 24

У Вінниці зросла кількість загиблих, які потерпіли під час російського ракетного удару по центру міста 14 липня.

Станом на ранок 16 липня відомо про 24 загиблих. У лікарні померла ще одна жінка. Вона отримала 85% опіків

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

У мединих закладах залишаються 68 постраждалих. Серед потерпілих також є четверо дітей.

Рятувальники досі розбирають завали на місці удару. Наразі рятувальники шукають чотирьох осіб, які залишаються в розшуку.

Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Серед жертв є троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Маленька дівчинка Ліза разом з мамою саме йшла на спеціальні заняття. Мама опинилася у важкому стані у медзакладі. Один хлопчик у момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. Дитина загинула разом із мамою. Інший чекав на дядька у припаркованому авто та втрапив у вогняну пастку.

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