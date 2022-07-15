Ракетний удар по Вінниці: понад 10 осіб перебувають у важкому стані

Після ракетного удару по місту майже 100 людей звернулися за допомогою.

Понад 10 осіб перебувають у важкому стані.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив Руслан Анфілов, очільник Фундації креативного бізнесу з Вінниці.

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"Майже сто людей звернулось за медичною допомогою унаслідок ракетного обстрілу. На жаль, більш як 10 людей перебувають у важкому стані у місцевих медичних закладах", — зазначив Руслан Анфілов.

Нагадаємо, 14 липня російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Під час повітряної тривоги дві ракети над областю збили сили ППО, дві — потрапили в центр міста.

Ракетні удари по місту завдали з акваторії Чорного моря. На причетність до коригування ракетного обстрілу у Вінниці перевіряють кілька десятків людей.

"Взагалі пошкоджено близько 40 будівель різного ступеню: десь вибиті вікна, десь побиті стіни, кілька будинків серйозно зруйновано. Також одна з ракет вдарила прямо біля парковки автомобілів: фактично 40 автомобілів було спалено за мить. Один з них знайшли в приміщенні, де проводився розбір завалів — туди його знесло вибуховою хвилею", — повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України).

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