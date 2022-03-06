Ракетний удар по Вінниці: в Молдові заявили, що не запускали ракети з Придністров’я

Ракетний удар по Вінниці: в Молдові заявили, що не запускали ракети з Придністров’я

Держава запевняє, що інформація про ракетну атаку з її окупованої частини є помилковою.

В Міноборони Молдови запевняють – ракети, що влучили в цивільний аеропорт у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Молдови.

"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по – ред.) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", – йдеться у заяві.

Цю інформацію підтверджують також джерела видання у керівництві Молдови, які вивчали інформацію щодо цього.

"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", – розповів один зі співрозмовників.

Представники Молдови переконані, що запуск ракет був здійснений з російських кораблів у Чорному морі. Пояснюють, що це відповідає дальності, зокрема, російських ракет "Іскандер". Проте траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям ­– територією Молдови, що від 1992 року перебуває під російською окупацією.