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Ракетний удар по Вінниці: в Молдові заявили, що не запускали ракети з Придністров’я

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Ракетний удар по Вінниці: в Молдові заявили, що не запускали ракети з Придністров’я

обстріл вінниці

Держава запевняє, що інформація про ракетну атаку з її окупованої частини є помилковою.

В Міноборони Молдови запевняють – ракети, що влучили в цивільний аеропорт у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Молдови.

"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по – ред.) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", – йдеться у заяві.

Цю інформацію підтверджують також джерела видання у керівництві Молдови, які вивчали інформацію щодо цього.

"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", – розповів один зі співрозмовників.

Представники Молдови переконані, що запуск ракет був здійснений з російських кораблів у Чорному морі. Пояснюють, що це відповідає дальності, зокрема, російських ракет "Іскандер". Проте траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям ­– територією Молдови, що від 1992 року перебуває під російською окупацією.

Вісім ворожих ракет зруйнували вінницький аеропорт

Вісім ворожих ракет зруйнували вінницький аеропорт

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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