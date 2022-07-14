Ракетний удар по Вінниці: з’явилися нові дані про загиблих і фото з місця трагедії

Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару в центрі Вінниці.

В результаті ракетного удару Росії по Вінниці 14 липня загинули 22 людини (із них 3 дітей).

Такі дані станом на 19.00 наводить пресслужба ДСНС.

Звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 3 дитини.

У важкому стані перебувають 34 особи, 5 - у критичному.

Фото: ДСНС

Урім того, наразі триває пошук 42-х осіб, зв’язок з якими відсутній.

"Від ДСНС залучено 354 особи (в т.ч. 9 психологів, 2 кінологи та 6 піротехніків) та 45 одиниць техніки", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, у результаті терористичної атаки Російської Федерації від ракетного удару по центральній частині міста Вінниця загинула маленька дівчинка Ліза, яка разом з мамою саме йшла на спеціальні заняття.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з цієї останньої прогулянки з донькою, яке опубліковане у соцмережах.

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